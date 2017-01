Urteil: Frau aus Kitzingen erschlägt ihren Mann im Affekt

Weil sie ihrem schlafenden Ehemann aus Eifersucht mit einem schweren

Stein auf den Kopf geschlagen hat, ist eine 51 Jahre alte Frau aus dem

Kreis Kitzingen am Mittwoch wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei

Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Angeklagt war

sie wegen versuchten Mordes. Das Würzburger Landgericht geht nach dem

knapp einmonatigen Prozess aber davon aus, dass sich die Angeklagte in

der Nacht vom 14. auf den 15. April 2016 in einer emotionalen

Ausnahmesituation befand. Die 51-Jährige habe im Affekt und ohne

Tötungsvorsatz gehandelt, betonte der Vorsitzende Richter. Der 56 Jahre

alte Ehemann hatte in den Monaten zuvor über das Internet regelmäßig

Kontakt mit einer anderen Frau. Die Angeklagte hatte die Schläge mit

einem 1,7 Kilogramm schweren Stein vor Gericht gestanden. Sie hat

während des gesamten Prozesses große moralische Unterstützung von

zahlreichen Menschen aus ihrem Heimatort erhalten. Auch bei der

Urteilsverkündung war der Sitzungssaal bis auf den letzten Platz mit

Familie, Freunden und Bekannten der 51-Jährigen besetzt.