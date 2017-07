Musikalisch wird es am Sonntag in Ochsenfurt – dort findet das unterfränkische Volksmusikfest statt – Beginn ist um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Andreas mit anschließendem Festzug. Eröffnung der Veranstaltung ist um 11 Uhr 30 vor dem neuen Rathaus.