Unterdürrbach: Mercedes böswillig beschädigt – 2500€ Sachschaden

Im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde ein PKW in Unterdürrbach muttwillig beschädigt. Es handelt sich dabei um einen grünen Mercedes. Der 71-jährige Besitzer musste am Mittwochmorgen feststellen, dass sein Fahrzeug an der linken Seite von der Fahrer- bis zur Hintertüre mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 2500 €. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-2230.