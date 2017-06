Unfall auf dem Main: 23-Jähriger von Motorboot überfahren

Bei einem Unfall auf dem Main bei Marktbreit im Landkreis Kitzingen ist am Sonntagnachmittag ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war es kurz vor 14.30 Uhr, als der 23-Jährige aus dem Landkreis Heidenheim von einem 48-jährigen Bootsführer auf der Wasserskistrecke gezogen wurde. Aus bislang unklaren Gründen überfuhr ein sich von hinten näherndes Motorboot in der Folge den auf dem Reifen liegenden jungen Mann. Der 23-Jährige erlitt dabei vor allem schwere Beinverletzungen. Mehrere Zeugen konnten ihn an Land bringen und Erste Hilfe leisten bis der Rettungsdienst samt Notarzt eingetroffen war. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten schließlich in eine Klinik. Alle anderen Beteiligten und Zeugen standen unter Schock und wurden neben dem Rettungsdienst auch von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Wasserschutzpolizei übernahm die Unfallermittlungen. Im Zuge dessen wurde neben dem Reifen und weiterer Ausrüstung auch das Boot des mutmaßlichen Unfallverursachers sichergestellt. Alkohol war nicht im Spiel. Die Ermittlungen gegen den 48-Jährigen laufen u.a. wegen des Verdachts der Fahrlässigen Körperverletzung.