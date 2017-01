Unbekannter onaniert in Würzburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen hat ein bislang Unbekannter in der Eichhornstraße in der Würzburger Innenstadt vor den Augen einer 56-Jährigen onaniert und konnte im Anschluss daran in Richtung Dom flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen in diesem Fall.

Der Beschuldigte ist etwa 60 Jahre alt und ca. 160cm groß. Er war dunkel bekleidet und hatte ein insgesamt ungepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet nun um Zeugenhinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen unter Tel.-Nr. 0931/457-2230. Den Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen Exhibitionistischer Handlungen.