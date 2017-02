Unbekannter Lebensmitteldieb gesucht

Am Mittwochabend, gegen 17:45, entwendete ein Unbekannter in einem Würzburger Supermarkt in der Domstraße mit Hilfe seines Trekkingrucksacks Lebensmittel. Er flüchtete, nachdem ihn eine Angestellte des Supermarktes auf die Tat ansprach. Der Täter ist etwa 165 cm groß, hat schwarze Haare und ist ungefähr 25-30 Jahre alt. Als auffällig wurde sein rotbrauner Trekkingrucksack beschrieben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht unter der Telefonnummer 0931/457-2230 nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.