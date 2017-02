Unbekannter belästigt Jugendlichen im Park – Zeugen gesucht

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am vergangenem Dienstag , gegen 19:15 Uhr sprach ein circa 55 Jahre alter Mann einen 16-jährigen Jugendlichen aus dem Landkreis Würzburg auf einem Spielplatz im Ringpark in der Ottostraße an und machte dabei anzügliche Bemerkungen. Er fasste den Jugendlichen am Handgelenk und versuchte, ihn in eine Richtung zu ziehen. Der 16-Jährige konnte sich aus dem Griff lösen und rannte umgehend davon. Nach Angaben des Geschädigten, hatte der unbekannte Täter eine kräftige Statur, war circa 175 cm groß und sprach Hochdeutsch. Er trug eine schwarze Winterjacke und eine dunkle Jeans. Der Geschädigte blieb unverletzt und meldete den Vorfall bei der Polizeidienststelle.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun dringend Zeugen dieser Tat und bittet diese, sich unter Tel.-Nr. 0931/457-2230 zu melden