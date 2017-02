Am Montagabend ließ ein 18-Jähriger seinen Rucksack am Busbahnhof Würzburg in einem Linienbus liegen. Der Rucksack wurde vom unbekannten Finder weder im Fundbüro noch bei der Polizei abgegeben. Der gestohlene Wert des Rucksacks, welcher Geldbörse und Mobiltelefon des jungen Mannes beinhaltete, beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen unter der Telefonnummer 0931/457-2230.