Unbekannte entwenden Autoteile im Wert von über 23.000 Euro

Zwischen Samstagmittag und Montagmittag haben ein oder mehrere Unbekannte Fahrzeugteile vom Gelände eines Autohauses in der Nürnberger Straße in Würzburg entwendet. Der oder die Täter gelangten auf das Areal des Autohauses und entwendeten dort unter erheblichem technischem Aufwand Auspuffanlagen und Rußpartikelfilter von insgesamt zehn Fahrzeugen. Der Beuteschaden wird bislang mit circa 23.300 Euro beziffert. Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.