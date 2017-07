Unbekannte attackieren Männer in Kitzingen

Am Donnerstagabend wurden auf dem Gartenschaugelände in Kitzingen zwei Personen leicht verletzt. Zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren gaben an von etwa 10 Männern angegriffen worden zu sein. Sie meldeten der Polizei, dass sie von den Beschuldigten getreten und geschlagen worden sein, diese aber dann geflüchtet sind. Ein 27-Jähriger wurde wenig später aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab eine starke Alkoholisierung des Tatverdächtigen. Hintergründe zu der Tat und wer die restlichen Angreifer sind ist bislang noch unklar. Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.