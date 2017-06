Umzug Jobcenter Landkreis Würzburg

Der Jobcenter Landkreis Würzburg zieht in die Nürnberger Straße 47a, 97076 Würzburg, 1. Stock um. Daher ist dieser am 5. Juli geschlossen. Es sind mit Einschränkungen zu rechnen. Beratungstermine sind ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich. Bis zum 4. Juli um 12 Uhr ist die Infostelle des Jobcenters in der Zeppelinstraße 15, 2. Stock, Zimmmer 237 erreichbar. Ab dem 6. Juli befindet sie sich in der Nürnberger Straße. Mit dem Umzug bekommt die Infostelle einen neue Durchwahl: Tel. 0931 8003-5200

Das neue Gebäude erreichen Sie mit den Linien 20 und 26, Haltestelle Aumühle oder Faulenbergkaserne.