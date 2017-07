Umweltministerin besucht Mainfranken

Am Montag, den 24. Juli besucht Dr. Barbara Hendricks, die deutsche Umweltministerin Mainfranken. Um 17 Uhr wird die Ministerin die Baustelle am Hubland besichtigen. Dort wird sie sich ein Bild von der Entwicklung der Baustellen zum Wohnungsneubau und zur Landesgartenschau machen. Im Anschluss daran wird Frau Hendricks als Gastrednerin auf der Jubiläumsfeier des SPD-Ortsvereins Ochsenfurt erwartet. Der Verein feiert um 19 Uhr in der TVO-Halle Ochsenfurt sein 110 Jähriges Bestehen. Als weitere prominente Gäste sind Walter Kolbow, Eva-Maria Linsenbreder und Kerstin Westphal eingeladen. Moderator der Feier ist der Ochsenfurter SPD-Abgeordnete Volkmar Halbleib. Der Abend wird von zwei Musikacts begleitet und durch einen Rückblick auf 100 Jahre SPD Ochsenfurt abgerundet.