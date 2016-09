Überfall auf Tankstelle bei Kitzingen

Am frühen Mittwochmorgen überfiel ein Unbekannter die Tankstelle an der Rastanlage Haidt Süd bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen). Gegen 2.20 Uhr betrat ein Mann den Klassenraum und forderte unter Vorhaltung eines Messers Bargeld. Der Kassier übergab dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag. Der Täter flüchtete anschließend in ein naheliegendes Waldstück und dann eventuell mit einem Fahrzeug. Eine Fahndung blieb bisher ergebnislos. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Schlank

Ca 170 cm groß

Schmuddelige, minderwertige Kleidung

Spricht gebrochenes Deutsch