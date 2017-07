Über Erfolg, Burnout und Wege zurück ins Leben – Sven Hannawald zu Gast in Schweinfurt

Burnout oder Depressionen. Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Laut einer Studie der Betriebskrankenkasse SKD BKK werden inzwischen 15 Prozent aller krankheitsbedingten Fehltage durch seelisches Leiden verursacht. Was bedeutet es für den Arbeitnehmer – aber auch für den Arbeitgeber? Das Betriebliche Gesundheitsmanagement soll das Wohlbefinden in einem Unternehmen fördern. Was das genau bedeutet? Auf einer Informationsveranstaltung im Schweinfurter Konferenzzentrum wurde aufgeklärt, unter anderem auch von SKISPRUNG Legende Sven Hannawald.