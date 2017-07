Der Gewinner von Vietnam Idol 2015 kommt in seine Heimat zurück. Am Freitag gibt er eine Konzert in der Sporthalle Ramsthal. Es ist das erste Konzert überhaupt, das der junge Musiker nach dem Gewinn der TV Show in seiner Heimat absolviert. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. An der Abendkasse sind noch Tickets erhältlich.