Am Freitagmorgen hat eine Passantin unterhalb der Autobahnbrücke bei Marktbreit im Landkreis Kitzingen zwei tote Kinder entdeckt. Wie sie zu Tode kamen, ist derzeit noch unklar. Inzwischen soll auch der Leichnam eines männlichen Erwachsenen in der Nähe gefunden worden sein. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Außerdem soll in der Nähe ein Auto gefunden worden sein.