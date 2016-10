Theilheim: 59-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Theilheim ist am Samstagabend der 59-jährige Hausbesitzer ums Leben gekommen. Kurz nach 21:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei Unterfranken die Mitteilung über den Brand am nördlichen Ortsrand von Theilheim ein. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin den schwer verletzten 59-Jährigen aus dem Haus bergen. Er wurde umgehend durch den Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Mann wenig später. Eine weitere Person wurde durch den Brand leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachschaden sowie die Ursache des Brandes sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg.