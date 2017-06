TG s.Oliver Würzburg: Liam Flynn neuer Cheftrainer

Liam Flynn verstärkt das Trainerteam

Der 38-jährige Australier wird Cheftrainer der TG s.Oliver Würzburg in der ProB und zweiter Assistent von BBL-Headcoach Dirk Bauermann – „Künftig enge Verknüpfung beider Teams“

Nach Assistant Coach Stephen Arigbabu folgt die nächste Verstärkung für das Trainerteam von s.Oliver Würzburg: Der 38-jährige Australier Liam Flynn wird Cheftrainer des Farmteams TG s.Oliver Würzburg in der ProB und zweiter Assistent von BBL-Headcoach Dirk Bauermann. Flynn war in den vergangenen knapp zwanzig Jahren nicht nur in Australien und Neuseeland als Basketball-Trainer in allen Altersklassen und auf allen Ebenen aktiv, er bringt auch Deutschland-Erfahrung als Sportlicher

Berater bei den GIESSEN 46ers, Co-Trainer der WALTER Tigers Tübingen (2015/2016) und Headcoach der Dresden Titans in der vergangenen ProA-Saison mit.

„Mit Liam Flynn konnten wir die wichtige Schnittstelle zwischen der Bundesliga-Mannschaft und dem ProB-Team ideal besetzen. Konzeptionell und personell gibt es künftig eine enge Verknüpfung beider

Mannschaften“, sagt s.Oliver Würzburg Headcoach Dirk Bauermann: „Liam wird als zweiter Assistenztrainer des BBL-Teams und Cheftrainer der ProB-Mannschaft die Weiterentwicklung unseres Programms entscheidend mitbeeinflussen. Eine seiner wichtigsten Aufgaben wird dabei die

Betreuung und Weiterentwicklung unserer Nachwuchstalente sein.“

Auch beim Scouting und der Bewertung potenzieller Neuverpflichtungen werden Dirk Bauermann und Stephen Arigbabu künftig von Liam Flynn unterstützt. „Ich möchte mich bei der Geschäftsführung und Coach Bauermann für die Möglichkeit bedanken, Teil des Würzburger Trainerteams zu werden. Dirk Bauermann ist ein Weltklasse-Coach, ich freue mich sehr auf die Arbeit mit ihm und Stephen Arigbabu“, sagt der 38-Jährige: „s.Oliver Würzburg hat in den kommenden Jahre sehr interessante und

ambitionierte Ziele. Ich bin froh, Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen.“

Quell: s.Oliver Würzburg