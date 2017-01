Testspielsieg: s.Oliver Würzburg schlägt den MBC 76:73

Testspiel:

Erstligist s.Oliver Würzburg besiegt den Zweitligisten Mitteldeutscher Basketball Club 76:73.

In einer hart umkämpften Partie gewinnt Würzburg knapp mit 3 Punkten Unterschied. Die Hausherren spielten mit einer kleinen Rotation. Einige Akteure angeschlagen – Brendan Lane kam verletzungsbedingt nicht zum Einsatz. Würzburg in der Defensive stark. Der MBC routiniert – in der Pro A auf Platz 1 – mit einem tollen Auftritt. Die Gäste bei ihren Fernschüssen effektiv – 42% die Trefferquote.

Statistik:

Viertelergebnisse: 21:16 – 18:19 – 18:14 – 19:24

Bester Werfer: Würzburg Marshawn Powell 19 Punkte – MBC Dominique Johnson 15 Punkte