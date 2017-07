Testspiel: Würzburger Kickers am Freitag gegen Bundesligist Bayer Leverkusen

Noch drei Tage bis zum Fußball-Highlight in Hollenbach

Das Testspiel-Highlight am Freitag, 17:30 Uhr in Hollenbach hat für die beiden JAKO-Teams Würzburger Kickers und Bayer 04 Leverkusen besondere Bedeutung. Für die Rothosen ist die Begegnung am Standort des Ausrüsters gar die Generalprobe für den Saisonauftakt in der dritten Liga am darauffolgenden Wochenende. Entsprechend gespannt ist der Würzburger Trainer Stephan Schmidt:

„Wir freuen uns, dass wir zum Abschluss der Vorbereitung gegen solch einen namhaften Gegner spielen können. Aus dieser Partie können wir ganz viel mitnehmen“, so Schmidt. Zusammen mit der sportlichen Leitung der Würzburger hat er sich vor der Saison bewusst dazu entschieden ein neues Team zu formen. „Unser Ziel ist es deshalb, dass diese neue Mannschaft zusammenwächst und sich als echte Einheit präsentiert. Leverkusen ist der Favorit.“

Dennoch dürfen die Würzburger in der JAKO-Arena auf eine Überraschung hoffen. Bayer 04 Leverkusen startet erst in rund einem Monat in die neue Bundesliga-Saison und hat deutlich weniger Trainingseinheiten absolviert, als die Rothosen. Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler sagt: „Es geht darum, sich einzuspielen, ein gewisses Gefühl zu entwickeln, Abläufe einzustudieren. Was man im Training in der Vorbereitung erarbeitet, das versucht man im Spiel umzusetzen. Es ist wichtig, regelmäßig im Wettkampfmodus auf ansprechende Gegner zu treffen. Damit sieht man, woran noch gearbeitet werden muss.“

Beim Fußball-Highlight in Hollenbach lädt JAKO alle Kinder bis zum Alter von einschließlich 13 Jahren ein, für sie ist der Eintritt frei. Kinder von 14 bis 17, Schüler, Studenten, Rentner und Frauen zahlen den ermäßigten Eintrittspreis von 5 Euro, Vollzahler 10 Euro. Die Eintrittskarten sind an den Abendkassen und an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

– BAGeno Raiffeisen, Hauptstraße 57, 74673 Mulfingen

– Team4One, Hauptstraße 13-15, 97996 Niederstetten

– OH Outlet Hohenlohe, Süßwiesenstraße 20/1, 74549 Wolpertshausen

– Sport Steinbach, Oberamteistraße 16, 74653 Künzelsau

– Sport VATH, Unterer Graben 24, 97980 Bad Mergentheim

– Spotex Arena, Unteres Ried 4, 97944 Boxberg

– Intersport MuM, Am Wöllerspfad 1, 97922 Lauda-Königshofen​