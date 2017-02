Am Samstag, den 11. Februar, findet in der Don Bosco Berufsschule ein Tag der offenen Tür statt. Geboten werden Informationen zu Angeboten der Berufsorientierung, zu Möglichkeiten der Begleitung und zur Unterstützung in der beruflichen Bildung.

Es zeigen sich allerhand interessante Bereiche, von der Automobilbranche bis zu Deutsch als Fremdsprache.

Außerdem stellt sich die Projektstelle Inklusion & Berufliche Teilhabe vor. Von 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich willkommen.