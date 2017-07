Tätlicher Angriff in der Innenstadt – Unbekannter zerreist Hemd eines 19-Jährigen

Am Donnerstag, gegen 00:45 Uhr, traf ein unbekannter Mann in Begleitung einer Frau auf einen 19-Jährigen in der Augustinerstraße. Nach einem kurzen Gespräch wurde der Unbekannte zunehmend aggressiv, beleidigte den 19-Jährigen und zerriss dessen Hemd. Der junge Mann wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt. Das unbekannte Pärchen konnte in Richtung Sanderstraße entkommen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 40 Euro.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, circa 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt, grau-melierte, kurze Haare, west-/nordeuropäisches Aussehen, schlanke Statur, trug ein helles Hemd, ein helles Jackett und ein blaue Jeanshose.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0931/457-2230 entgegen.