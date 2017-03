Am 1. und 2. April wird der Oratorienchor Würzburg Glanzpunkte aus Händels „Der Messias“ aufführen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Franziskanerkirche. Einen Tag später wird es eine weitere Aufführung um 16 Uhr in der Kirche Heiligkreuz geben. Das Orchester Würzburg wird für die instrumentale Begleitung sorgen. Karten gibt es für 15, 20 und 25 Euro unter karten@oratorienchor-wuerzburg.de oder im Musikhaus Deußer.