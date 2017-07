Am 30. Juni findet der letzte von drei Ausscheidungswettkämpfen statt. zehn der besten deutschen Sportholzfäller kämpfen um die begehrten Tickets für die Deutsche Meisterschaft in Klingenthal. Zehn der besten aus der Szene gehen dann an den Start. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Hainberg-Areal. Der Eintritt ist frei.