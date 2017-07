In der Zeit von Samstag, 08.07.2017 bis Donnerstag, 11.07.2017, wurde vom Gelände eines Autohauses am Hammersteig in Karlstadt ein nicht zugelassener weißer Mercedes Sprinter entwendet. Der Kleintransporter hatte einen Wert von ca. 22000.- Euro. Die Polizei sucht nun unter der Nummer 09353/9741-0 Zeugen.