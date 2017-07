Sportlich unterwegs in Bad Neustadt – Der IRhönMan

Am Donnerstag startet der mittlerweile bekannte I Rhön Man. Mit dem Marktplatzkonzert beginnt die Veranstaltung, auch wenn an diesem Abend noch keine sportlich unterwegs sein muss. Erst am Freitag gehen zahlreiche Läufer an den Start. 5 Laufstrecken und eine Länge von über 9 Kilometer. Der Sparkassen Stadtlauf hält auch immer eine Wette bereit. Wenn 10.000 Läufer an den Start gehen, ist die Wette gewonnen. Am Samstag geht’s dann im Triamare weiter. Das Erlebnisbad hält für den Irhön Man viele Aktionen bereit. Am Sonntag gibt’s dann noch mal ein richtiges Highlight. Der Rhöner Kuppenritt. Hier können die Biker sich für eine der 9 individuellen Fahrstrecken entscheiden. Bei der gesamten Veranstaltung gibt es an allen 4 Tagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik.