Spanner in Würzburger Schwimmbad

In einem Schwimmbad in der Virchowstraße versuchte am Freitagabend ein bislang unbekannter Täter eine Frau in einer Umkleidekabine zu filmen. Die 37-jährige Besucherin befand sich gerade in der Umkleidekabine, als sie ein Paar schwarze Badeschuhe entdeckte, welches aus der Nachbarkabine zu ihr hinein ragte. Im linken Schuh sah sie ein rot blinkendes Licht. Die Dame griff sofort nach dem Schuh und nahm diesen an sich. Darin befand sich, unter einer schwarzen Männersocke, eine kleine Kamera. Der Täter bemerkte offenbar, dass die Frau den Schuh an sich genommen hatte, denn er verließ seine Kabine sofort. Die Geschädigte ging direkt hinterher und sah einen ihr unbekannten Mann. Beschrieben wurde der Täter als etwa 170 – 175 cm groß, eher älter, mit grau-melierten bis weißem Haar. Von der Statur wurde er als untersetzt bis dick beschrieben. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit auffälliger bunter Kleidung, einer kurzen Hose und hellen Plastikbadeschuhen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt entgegen.