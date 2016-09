Aufwändige Bergung nach Gefahrgut-Unfall. In der Auffahrt zur B13 bei Sommerhausen ist am Montagabend ein LKW-Anhänger umgestürzt. Der Anhänger kippte aus noch ungeklärter Ursache in der Kurve in die Böschung. Verletzt wurde niemand. Wie sich herausstellte handelte es sich um umweltschädliche Ladung bei dem LKW. Die Ladung des umgestürzten Anhängers selbst war hingegen ungefährlich. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.