Serie von Pkw-Aufbrüchen in Volkach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mindestens neun Pkw im Stadtgebiet Volkach aufgebrochen. Hierbei wurden hauptsächlich Fahrzeugteile wie Multifunktionslenkräder und Multimediageräte durch die vorher eingeschlagenen Seitenscheiben entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich in Acht Fällen um BMWs sowie einen Mercedes. Die Beute wurde vermutlich mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft. Der Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes in Volkach steht möglicherweise mit den Pkw-Aufbrüchen im Zusammenhang. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen, welche unter der Telefonnummer 0931/457-1732 um sachdienliche Hinweise von Zeugen bittet.