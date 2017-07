Serie der PKW – Aufbrüche geht weiter

Eine Serie von PKW-Aufbrüchen hatte sich von Sonntag bis Dienstag ereignet. Diese Serie fand ihre Fortsetzung in Höchberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde bei insgesamt fünf parkenden BMWs die Seitenscheiben zerstört und Navigationsgeräte sowie Lenkräder entwendet Die Diebe brachen drei Pkw in der Straße ‚Am Pfad‘ und zwei weitere in der Pfarrer-Fleckenstein-Straße und der Straße ‚Schwabenäcker‘ auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag – der Beutewert dürfte bei über 14.000 Euro liegen. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise . Die Telefonnummer lautet: 0931/457-1732