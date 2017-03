Aus alt mach neu. Trödelfans aufgepasst, am Freitag den 10.03.2017 findet ein großer Flohmarkt in der Schwimmhalle des Nautiland´s statt. Da das Nautiland abgerissen wird, werden Innenausstattung des Bades entsorgt und verkauft. Erworben werden können Tische, Stühle, Spiegel, Haartrockner, Steine, Pflanzen, Startblöcke und viele andere Dinge. Der Erlös geht an die Regenbogenstation der Universitätskinderklinik Würzburg.