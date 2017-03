Am Freitagnachmittag kollidierte ein 84-jähriger Rollerfahrer mit einem Pkw und zog sich schwerwiegende Verletzungen zu. Der 20-jährige VW-Fahrer fuhr die Nürnbergerstraße in Würzburg in Fahrtrichtung stadteinwärts entlang, als der 84-Jährige dort wenden wollte und den Pkw übersah. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.400 Euro.