„Schnupperstudium“ für Abiturienten

Ab Montag den 29. Mai bis Freitag den 30. Juni bietet sich für angehende Studenten die Möglichkeit einmal in den Hochschulalltag hineinzuschnuppern. Beim so genannten Schnupperstudium können Abiturienten Lehrveranstaltungen an diversen Einrichtungen besuchen und sich so ein Bild vom Studieren machen. Das Schnupperstudium ist unverbindlich. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, außer bei einigen, wenigen Veranstaltungen. Mehr Informationen und das Programmheft zum downloaden finden sie unter go.uni-wuerzburg.de/schnupperstudium.