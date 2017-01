Schlägerei zu Disko – Zwei Verletzte!

Am frühen Dienstagmorgen kam es gegen 04:00 Uhr vor einer Diskothek in der Gattingerstraße in Würzburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen beobachteten wie zwei Männer von einer zwei- bis dreiköpfigen Personengruppe zu Boden geschlagen wurden. Die Angreifer flüchteten anschließend vom Tatort.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können.Einer der Unbekannten war ca. 1,75 m groß, etwa 25 Jahre und hatte eine kräftige Figur. Er soll deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Die gesuchten Angreifen sollen mit einem schwarzen Opel Omega die Tatörtlichkeit verlassen haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, Tel. 0931/457-2230, in Verbindung zu setzen.