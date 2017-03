Schlägerei vor Discothek – Zeugen gesucht

Durch mehrere Schläge ins Gesicht erlitt ein 16-jähriger am frühen Samstagmorgen (11.03.17) kurz nach Mitternacht, leichte Verletzungen. Der Jugendliche befand sich mit zwei Begleitern in der Gattinger Straße vor einer Diskothek, als er von einem Unbekannten körperlich angegangen wurde. Er erlitt hierbei eine blutige Lippe und eine Schürfwunde am Kinn. Der Schläger konnte unerkannt entkommen.

Zeugenhinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.