Schlägerei am Barbarossaplatz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um 04:20 Uhr, kam es am Barbarossaplatz, an der Einmündung zur Kaiserstraße, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte der Vorfall damit begonnen, dass ein 20 Jahre alter Mann mit einem 19-Jährigen in Streit geriet.

Als zwei weitere Männer hinzu kamen und schlichten wollten, verlagerte sich die Aggression gegen die beiden Hinzugekommenen.

Schließlich wurde einer der beiden Schlichter ins Gesicht geschlagen, wodurch er leicht verletzt wurde.

Durch die Polizei wurde festgestellt, dass alle Beteiligten stark alkoholisiert waren.

Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich der 19-jährige zunächst unkooperativ und begann anschließend zu meditieren. Dies führte dazu, dass er plötzlich kollabierte und im Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste.

Der andere Aggressor störte währenddessen die polizeilichen Maßnahmen immer wieder und beschimpfte dabei die eingesetzten Beamten. Nachdem er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge leisten wollte, musste er für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen werden.