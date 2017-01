s.Oliver Würzburg vermeldet Neuzugang

Mustafa Shakur hat in Würzburg unterschrieben.

s.Oliver Würzburg holt Mustafa Shakur zurück in die easyCredit BBL:

Der ehemalige Spielmacher der MHP RIESEN Ludwigsburg hat bei den Unterfranken einen Vertrag bis Saisonende erhalten „Er ist ein sehr

erfahrener Aufbauspieler, der uns sowohl offensiv als auch defensiv die notwendige Stabilität geben wird. Zusammen mit Jake Odum und Maurice Stuckey werden wir ein starkes Trio auf den beiden Aufbaupositionen haben“, sagt Headcoach Dirk Bauermann über seinen jüngsten Neuzugang, der am Sonntag in Würzburg erwartet wird.

Der 32-jährige Guard mit us-amerikanischem Pass bringt zehn Jahre Erfahrung in europäischen Top-Ligen und der NBA D-League (121 Spiele) mit. Auch in der stärksten Basketball-Liga der Welt hat er 25 Spiele für die Washington Wizards und Oklahoma Thunder bestritten. Seine erste Station außerhalb der Vereinigten Staaten war bereits in der Spielzeit 2007/2008 die erste polnische Liga, danach spielte der 1,92 Meter große Shakur bei Top-Clubs in Frankreich, Italien und Litauen und sammelte dabei auch viel Erfahrung in der EuroLeague und im EuroCup.

Vor der Saison 2015/2016 wurde er von den MHP RIESEN Ludwigsburg verpflichtet und lief für die Schwaben fünfzehn Mal in der easyCredit BBL (14,1 Punkte / 4,8 Assists pro Partie) und 11 Partien im EuroCup (14,6 Punkte / 3,9 Assists). In der laufenden Spielzeit spielte Mustafa Shakur bis Ende November für den türkischen Zweitligisten Afyonkarahisar Belediye und kam in zehn Partien auf 10,8 Punkte und 5,6 Korbvorlagen im Schnitt.