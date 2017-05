s.Oliver Würzburg: Stephen Arigbabu wird Assistent von Dirk Bauermann

Seine Familie wohnt schon seit einem Jahr in Würzburg, ab sofort kann Stephen Arigbabu wieder mehr Zeit mit ihr verbringen: Der 166-fache deutsche Nationalspieler wechselt von den Basketball Löwen Braunschweig nach Unterfranken und wird neuer Assistent von s.Oliver Würzburg Headcoach Dirk Bauermann – zunächst bis Saisonende 2017/2018. Die Verpflichtung des 45-Jährigen bedeutet gleichzeitig den Abschied von Stephan Völkel, der in den vergangenen drei Jahren Co-Trainer von s.Oliver Würzburg war.

Stephen Arigbabu und seine Familie hatten ihren Lebensmittelpunkt im vergangenen Sommer gerade erst nach Würzburg verlegt, als das Angebot aus Braunschweig kam: „Ich bin den Basketball Löwen und Frank Menz sehr dankbar, dass sie mir meine erste Chance in der Bundesliga gegeben haben. Ich bin froh, dass wir dort unter schwierigen Voraussetzungen das Saisonziel erreicht haben und die Saison gemeinsam zu einem positiven Abschluss bringen konnten“, sagt Arigbabu: „Gleichzeitig freue ich mich auch auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Dirk Bauermann. Ich kann mich noch erinnern, wie er vor fast 30 Jahren in unserem Wohnzimmer saß und versucht hat, mich als jungen Spieler nach Leverkusen zu holen. Umso schöner ist es, dass wir jetzt in Würzburg zusammenarbeiten können. Meine Familie fühlt sich hier seit einem Jahr sehr wohl, und auch ich mag die Stadt, die ich bei meinen Kurzbesuchen schon ganz gut kennengelernt habe. Natürlich freue ich mich auch auf die neue sportliche Herausforderung bei s.Oliver Würzburg.“



Bauermann: „Stephen hat den Sprung zum hart arbeitenden Trainer erfolgreich gemeistert“

Im Sommer 2010 beendete Stephen Arigbabu nach 19 Jahren seine erfolgreiche Spieler-Karriere, in deren Verlauf er als Center der deutschen Nationalmannschaft unter anderem Bronze bei der Weltmeisterschaft 2002 in Indianapolis und – unter Trainer Dirk Bauermann – Silber bei den Europameisterschaften 2005 in Serbien und Montenegro holte. Seine zweite Karriere als Coach begann der 45-Jährige als Aufstiegstrainer der BSW Sixers aus Sandersdorf in der Regionalliga-Saison 2010/2011. Es folgten Stationen als Assistant Coach der deutschen U18-Nationalmannschaft, Cheftrainer von RASTA Vechta in der ProA und zuletzt als Co-Trainer in der easyCredit BBL bei den Basketball Löwen Braunschweig,

„Ich kenne Stephen schon sehr lange und freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Er ist ein guter Typ, immer positiv, weiß aber auch seine Meinung offensiv zu vertreten. Er hat den Sprung vom Spieler zum hart arbeitenden Trainer erfolgreich gemeistert“, sagt Dirk Bauermann über seinen neuen Assistenten: „Er wird bei uns für das Scouting, den Videoschnitt und das Individualtraining mit den Innenspielern, auch aus unserem Nachwuchs, verantwortlich sein und teilweise auch das Mannschaftstraining leiten.“

Die Verpflichtung von Stephen Arigbabu bedeutet gleichzeitig den Abschied von Stephan Völkel, der seit der ProA-Saison 2014/2015 Co-Trainer bei s.Oliver Würzburg war. „Wir sind Stephan Völkel zu großem Dank verpflichtet. Er arbeitet immer hart und hatte sehr großen Anteil an unserer Rückkehr in die Bundesliga und am Einzug in die Playoffs im letzten Jahr. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg“, sagt s.Oliver Würzburg Geschäftsführer Steffen Liebler.