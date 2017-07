s.Oliver Würzburg: Knauf bleibt Trikotsponsor

Baustoff-Hersteller Knauf bleibt weiterhin Trikot-Sponsor von s.Oliver Würzburg – Langfristiges Engagement seit Gründung des Clubs im Jahr 2007

Gemeinsam von der Regionalliga bis in den Europapokal – eine zehn Jahre dauernde Partnerschaft geht in die nächste Runde: Die Firma Knauf ist seit der Premieren-Saison 2007/2008 einer der wichtigsten Partner von s.Oliver Würzburg. Jetzt hat das Unternehmen aus Iphofen – einer der führenden Hersteller von Baustoffen und Bausystemen in ganz Europa und darüber hinaus – sein Engagement als Trikot-Sponsor der Würzburger Bundesliga-Basketballer um zwei weitere Jahre verlängert. Der blaue

Knauf-Schriftzug wird bis Saisonende 2018/2019 auf der Brust der Würzburger Spieler in der easyCredit BBL sowie im Europapokal und auch auf den Trikots der Mannschaften in der Jugend- und Nachwuchs Basketball Bundesliga zu sehen sein. Die Partnerschaft schließt wie bisher die Förderung der s.Oliver Würzburg Akademie ausdrücklich mit ein.

„Wir haben bereits bei Beginn unserer Partnerschaft vor zehn Jahren betont, dass wir als Unternehmen für Kontinuität stehen und uns langfristig für den Basketball in Mainfranken engagieren möchten. Dieses Versprechen haben wir eingelöst. Wir freuen uns sehr, dass wir nicht nur die Profis, sondern auch den Nachwuchs von s.Oliver Würzburg in den kommenden beiden Jahren weiter fördern und damit unsere Region stärken werden“, sagt Ulrich Köhler, Geschäftsführer der Knauf Bauprodukte GmbH& Co. KG: „Basketball ist eine dynamische Sportart, und wir sind ein dynamisches Unternehmen. Das passt seit 2007 einfach gut zusammen.“

s.Oliver Würzburg Steffen Liebler: „Die Firma Knauf ist seit Beginn unseres Projekts einer unserer wichtigsten Partner. Ohne diese gut funktionierende Partnerschaft wären wir nicht da, wo wir heute stehen.

Dass Knauf als Sponsor der allerersten Stunde sein Engagement gleich um zwei Jahre verlängert, freut uns natürlich ganz besonders.“ Bei denHeimspielen in der easyCredit BBL-Saison 2017/2018 geht s.Oliver Würzburg mit seinen neuen Trikots übrigens zurück zu den Wurzeln: In der s.Oliver Arena werden die Jungs von Headcoach Dirk Bauermann in der neuen Spielzeit wie früher in weiß antreten.

Quelle: s.Oliver Würzburg