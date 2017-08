s.Oliver Würzburg: Im FIBA Europe Cup geht´s gegen Büyüksehir

s.Oliver Würzburg trifft in der ersten Runde der Qualifikation zum FIBA Europe Cup auf Istanbul Büyüksehir – Dirk Bauermann: „Ein schweres Los und ein sehr attraktiver Gegner.“

Die Gegner in der Qualifikation für den FIBA Europe Cup stehen fest:

s.Oliver Würzburg trifft in der ersten Runde auf Istanbul Büyüksehir Belediyesi aus der Türkei. Das Hinspiel findet am 20. September um 19 Uhr in der s.Oliver Arena statt, das Rückspiel dann in der Woche darauf beim türkischen Tabellenzehnten der vergangenen Saison. „Die Türkei hat eine der drei stärksten Ligen Europas, insofern ist das ein sehr attraktiver Gegner und ein schweres Los“, sagt Headcoach Dirk Bauermann: „Istanbul ist der Favorit, keine Frage. Aber wir freuen uns auf diese

Herausforderung und werden alles daran setzen, in die zweite Runde einzuziehen. Ich glaube an unsere Chance.“

Der Sieger der Begegnung trifft in Runde zwei Anfang Oktober auf den amtierenden ukrainischen Vizemeister BK Khimik. Der Club aus der Hafenstadt Yuhzny am Schwarzen Meer war in den vergangenen vier Spielzeiten zweimal Meister (2015 und 2016), einmal Pokalsieger (2016) und zweimal Vizemeister (2014 und 2017) der Ukraine. „Sie sind aus meiner Sicht trotzdem nicht stärker einzuschätzen als Istanbul. Wenn wir die erste Runde überstehen, haben wir eine realistische Chance, in die erste Gruppenphase des FIBA Europe Cup einzuziehen“, so Bauermann weiter.

Istanbul Büyüksehir Belediyesi schaffte zwischen 2014 und 2016 den direkten Durchmarsch von der dritten in die erste Liga der Türkei. Platz zehn mit elf Siegen und neunzehn Niederlagen in der vergangenen Saison 2016/2017 sind der sportliche Höhepunkt in der bisher neunjährigen

Clubgeschichte. Zum aktuellen Kader gehört neben zwei US-Amerikanern, einem Serben und einem Kroaten auch der Slowene Jaka Klobucar, der in der Saison 2014/2015 mit ratiopharm ulm das Halbfinale in der easyCredit BBL erreichte. Headcoach der Türken ist der 48-jährige Ertugrul Erdogan,

der mit Fenerbahce Istanbul drei türkische Meisterschaften holte und einmal den Pokal gewann.

Der Gegner von s.Oliver Würzburg tritt in dieser Spielzeit zum ersten Mal in einem europäischen Wettbewerb an. Für die Unterfranken ist es der zweite Auftritt nach dem EuroCup in der Saison 2012/2013. Das Hinspiel der ersten Runde findet am Mittwoch, den 20. September um 19 Uhr in der

s.Oliver Arena statt. Die Entscheidung fällt dann im Rüpckspiel in der 3.500 Zuschauer fassenden Ahmet Cömert Sport Hall in Istanbul statt. Der Ticket-Vorverkauf für das Heimspiel in der Würzburger Turnhölle startet am Mittwoch, den 30. August um 10 Uhr im Online-Ticketshop von s.Oliver

Würzburg bei CTS Eventim und bei der Main-Post in der Plattnerstraße.

Quelle: s.Oliver Würzburg