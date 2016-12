Einladung der Baskets zum ersten „Fan-Forum“ von s.Oliver Würzburg

Möglichkeit zum direkten Dialog mit der Geschäftsführung am 4. Januar 2017 um 18 Uhr

s.Oliver Würzburg geht neue Wege in der Kommunikation mit den Zuschauern: Die beiden Geschäftsführer Steffen Liebler und Gunars Balodis suchen den Dialog und stellen sich den Fragen der Fans. Das erste „Fan-Forum“ findet am 4. Januar 2017 ab 18 Uhr in der Geschäftsstelle von s.Oliver Würzburg am Berliner Ring statt. Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen auf fünfzehn beschränkt, die Anmeldung ist ab sofort auf der Webseite möglich.

„Wir bekommen nahezu täglich auf verschiedenen Wegen – sei es im Internet, per Mail oder im persönlichen Gespräch in der Halle – viele Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, aber auch konstruktive Kritik zu sehr unterschiedlichen Themen von unseren Fans. Deshalb wollen wir mit ihnen künftig regelmäßig direkt in Kontakt treten und ihnen die Möglichkeit geben, Antworten auf ihre Fragen und Anliegen aus erster Hand zu bekommen“, so Steffen Liebler.

Er und Gunars Balodis werden beim ersten Fan-Forum am 4. Januar 2017 zusammen mit weiteren Mitarbeitern der Geschäftsstelle Rede und Antwort stehen. Anmeldung ab sofort im Internet unter „www.soliver-wuerzburg.de/fans“.