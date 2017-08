s.Oliver Würzburg: die ersten 7 Spieltage sind festgelegt

easyCredit BBL hat die ersten sieben Spieltage der Saison 2017/2018 zeitgenau festgelegt – s.Oliver Würzburg empfängt Brose Bamberg am Freitagabend in der s.Oliver Arena.

Neun Tage nach dem Auftakt-Heimspiel in der ersten Qualifikationsrunde zum FIBA Europe Cup gegen Istanbul Büyüksehir startet s.Oliver Würzburg mit dem Frankenderby gegen Double-Gewinner Brose Bamberg in die Spielzeit 2017/2018 der easyCredit BBL. Das Heimspiel des ersten

Spieltags findet als offizielle Saisoneröffnung der Liga am Freitag, den 29. September um 20:30 Uhr in der Würzburger s.Oliver Arena statt. Der Vorverkauf für die ersten drei Würzburger BBL-Heimspiele startet am Mittwoch, den 6. September um 10 Uhr im Online-Ticketshop von s.Oliver Würzburg auf CTS Eventim.

Bei der Terminierung der einzelnen Spieltage geht die easyCredit BBL in dieser Saison neue Wege: Die einzelnen Spieltage wurden bereits festgelegt, die genauen Sprungball-Zeiten wird die Liga-Zentrale abererst nach und nach bekannt geben.

Bisher stehen die Tippoff-Zeiten für die ersten sieben Spieltage fest:

Am ersten Spieltag ist der Deutsche Meister und Pokalsieger Brose Bamberg zum Frankenderby in der Würzburger s.Oliver Arena zu Gast – Sprungball wird am 29. September um 20:30 Uhr sein, die Partie wird frei empfangbar auf Sport1 übertragen. Das Spiel wurde um einen Tag nach hinten verschoben, weil s.Oliver Würzburg entweder am 26. oder 27. September zum Quali-Rückspiel im FIBA Europe Cup in Istanbul antreten muss. Das Hinspiel gegen die Gäste aus der Türkei findet am Mittwoch, den 20. September um 19 Uhr in der s.Oliver Arena statt, der Vorverkaufstartet am 30. August.

Zum zweiten Spieltag der easyCredit BBL treten Headcoach Dirk Bauermann und seine Mannschaft am Tag der Deutschen Einheit um 17:30 Uhr bei Science City Jena an. Am dritten Spieltag sind die Eisbären Bremerhaven am Sonntag um 8. Oktober um 15:00 Uhr in der Würzburger Turnhölle zu Gast. Das dritte Heimspiel gegen die WALTER Tigers Tübingen findet eine Woche später (Sonntag, 15. Oktober) um 20:00 Uhr statt. Zwei Tage zuvor treten die Unterfranken beim FC Bayern München an (Freitag, 13. Oktober, 19:30 Uhr, live auf SPORT1).

Für die Spieltage 8 bis 34 sind bisher nur die Tage bekannt, wobei es aufgrund von internationalen Spielen und TV-Anforderungen zu Spielverlegungen kommen kann. Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 8 bis 10 wird die easyCredit BBL am 15. September bekannt geben.

Quelle: s.Oliver Würzburg