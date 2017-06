s.Oliver Würzburg Akademie: Sepehr Tarrah neuer JBBL-Headcoach

Der 22-jährige Sepehr Tarrah wird Nachfolger von Wolfgang Ortmann als JBBL-Headcoach der s.OliverWürzburg Akademie und Co-Trainer der ProB-Mannschaft TG s.Oliver Würzburg.

Das vierköpfige Trainerteam der s.Oliver Würzburg Akademie ist wieder komplett: Nach dem Abgang von JBBL-Coach Wolfgang Ortmann, der auf eigenen Wunsch wieder in seine alte Heimat nach Mainz zurückkehrt, wechselt mit Sepehr Tarrah einer der jüngsten A-Lizenz-Inhaber Deutschlands von der BG Göttingen nach Unterfranken. Der 22-Jährige übernimmt neben seiner Tätigkeit als JBBL-Cheftrainer auch den Posten des Assistenten von ProB-Headcoach Liam Flynn.

Tarrah bringt trotz seiner Jugend bereits sehr viel Erfahrung mit: In den vergangenen drei Jahren war er bei der BG Göttingen in der easyCredit BBL Assistent von Cheftrainer Johan Roijakkers und in den

letzten beiden Spielzeiten gleichzeitig Headcoach der Göttinger NBBL-Mannschaft, die in diesem Jahr das Achtelfinale um die Deutsche U19-Meisterschaft erreicht hat. „Göttingen ist mein Zuhause und ich bin als Trainer dort aufgewachsen. Daher ist mir die Entscheidung zum Wechsel nach Würzburg nicht leicht gefallen. Ich danke Coach Johan Roijakkers und der gesamten Göttinger Organisation. Aber es war Zeit für mich, den nächsten Schritt zu machen, um mich als Trainer und auch als Mensch weiterzuentwickeln. Mit dem Job bei der s.Oliver Würzburg Akademie geht für mich ein Traum in Erfüllung“, sagt Sepehr Tarrah.

Der gebürtige Göttinger spielt seit seinem 10. Lebensjahr Basketball und übernahm bereits als 16-Jähriger seine ersten Trainer-Aufgaben bei Göttinger Jugendmannschaften. Unter Anderem war er Co-Trainer von Dirk Altenbeck in der JBBL: „Ich konnte ihm nach dem Abitur den Weg zum

Profi-Trainer aufzeigen. Seppe hat seine Trainerausbildung bei Johan Roijakkers und mir gemacht und eine ganz hervorragende A-Lizenz-Prüfung hingelegt. Er beschäftigt sich 24 Stunden am Tag nur mit Basketball. Wir sind sehr froh, dass er zu uns kommt, denn er kann jede Mannschaft auf

ein neues Level bringen“, betont Altenbeck, der seit dem vergangenen Sommer für den Mini-Bereich U12 bei der s.Oliver Würzburg Akademie verantwortlich zeichnet.

Sepehr Tarrah wird auch stark in das Individualtraining der s.Oliver Würzburg Akademie eingebunden sein. „Meine Hauptaufgabe wird es sein, junge talentierte Spieler zu entwickeln. Dafür bieten meine Tätigkeiten in der JBBL und beim Farmteam die perfekten Voraussetzungen. Das eine

st für die Spieler der Start in den Leistungsbereich, das andere der Endspurt in den Profibereich“ so der 22-Jährige: „Ich bin sehr froh über das Vertrauen, dass mir in Würzburg entgegen gebracht wird und kann kaum erwarten, dass es los geht. Ich kann bei der s.Oliver Würzburg Akademie gleichzeitig Verantwortung übernehmen und lernen.

