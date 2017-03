Rothof-Talbrücke wird erneurt

Rothof-Talbrücke wird erneuert. Heute starten die Bauarbeiten an der Rund 400 Meter langen Autobahnbrücke bei Rottendorf. Die auf der A7 liegende Talbrücke soll bis Ende 2020 fertig erneuert werden und rund 50 Millionen Euro in Anspruch nehmen. Begonnen wird mit dem Neubau des Brückenabschnittes in Richtung Fulda, dieser wird neben die bestehende Brücke gebaut und soll bis Herbst 2018 fertig gestellt werden. Im Anschluss wird eine der beiden bestehenden, und parallel verlaufenden Brücken abgerissen. Mit dem gleichen Verfahren soll danach auch die Brücke in Richtung Würzburg erneuert werden.