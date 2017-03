Sein Fahrstil war offenbar so auffällig, dass Zeugen in Altertheim (Lkr. Würzburg) am Freitag abend die Polizei verständigten. Volltreffer: der 34jährige brachte es auf über 2 Promille. Führerschein und Schlüssel des Kleinkraftrades wurden sicher gestellt.

Wenig besser war eine 31jährige am frühen Sonntag Morgen bei Unterpleichfeld (Lkr. WÜ) geriet sie mit dem Auto in eine Polizeikontrolle: 1,1 Promille. Den Fahrzeugschlüssel musste sie sofort abgeben.