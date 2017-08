Der gebürtige Ottelmannshäuser fährt zur deutschen Meisterschaft im Sportholzfällen. Die findet in Klingenthal statt. Dank seiner guten Leistungen in der Saison gehört Ebner zum Favoritenkreis um den Meistertitel. Vier Mal stand er bisher schon ganz oben auf dem Podest. Das letzte Mal war jedoch bereits 2012. Das Landesfinale der Stihl Timbersports Series steigt am 19. August.