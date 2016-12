Rimpar scheitert knapp beim neuen Tabellenführer

2. Handball-Bundesliga:

TV 05/07 Hüttenberg – DJK Rimpar Wölfe 30:30

In einer ausgeglichenen Begegnung trennen sich Hüttenberg und Rimpar 30:30 Unentschieden.

Die Hausherren führten zur Pause 18:16. Durch eine Energieleistung in Halbzeit 2 übernahm Rimpar die Führung (27:30). In den letzten fast 7 Spielminuten gelang der DJK allerdings kein Treffer. Hüttenberg glich in dieser Phase zum 30:30 Endstand aus. Eine gerechte Punkteteilung.

Am kommenden Mittwoch bestreiten die Rimparer das letzte Spiel des Jahres: der Tabellenfünfte muss zum Schlusslicht HC Empor Rostock. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.