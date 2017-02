Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam ein 49-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Kreisstraße zwischen Retzstadt und Gramschatz in einer Linkskurve auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Grünstreifen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. An dem Pkw entstand in Totalschaden in Höhe von 75.000 Euro.