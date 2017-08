Bereits seit drei Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren für das Highlight im Kalenderjahr. Der Reit- und Fahrverein Grafenrheinfeld veranstaltet bis zum Sonntag die Maingau Classics. Bei dem Reitturnier ist in in dem Jahr alles etwas größer als sonst. Denn im Rahmen der Veranstaltung werden auch die Fränkischen Meister ermittelt. Ab Donnerstag herrscht reger Betrieb auf der Anlage. Zum Auftakt konnten sich die ersten Starter dagegen noch in aller Ruhe einspringen