Rathaussturm in Heidingsfeld – Änderungen im Omnibusverkehr

Am Samstag, 18.02.2017 sind in Heidingsfeld die Narren los. Nach einem Sternmarsch zum Zentrum Heidingsfeld wird anschließend das Rathaus gestürmt. Aus diesem Grund wird die Ortsdurchfahrt in Heidingsfeld für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr und endet um ca. 11:00 Uhr. Für die Dauer der Veranstaltung wird die Omnibuslinie 16 wie folgt umgeleitet.

Fahrtrichtung Winterhäuser Straße

Ab Haltestelle „Reuterstraße“ über Reuterstraße – Stuttgarter Straße – Eisenbahnstraße – Hedanstraße – Glacisweg – Am Ostbahnhof – Winterhäuser Straße/Haltestelle Walterschule und weiter nach Plan.

Fahrtrichtung Reuterstraße

Ab der Haltestelle „Waltherschule“ in Richtung Reuterstraße – Haltestelle „Waltherschule“ – Werkingstraße – Seilerstraße – Wenzelstraße – Reuterstraße zur Haltestelle „Reuterstraße“ vor dem Kreiswehrersatzamt.

Die Haltestelle „Klosterstraße“ kann im oben genannten Zeitbereich in beide Richtungen nicht bedient werden.